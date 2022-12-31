降通膨法案推波助瀾 各大藥廠1月起至少調漲350種藥品在美售價

根據醫療保健研究公司 3 Axis Advisors 分析的數據，包括輝瑞 (PFE-US)、葛蘭素史克 (GlaxoSmithKline) (GSK-US)、必治妥施貴寶 (Bristol Myers) (BMY-US)、Squibb、阿斯特捷利康 (AZN-US) 和賽諾菲 (SNY-US) 等美國大藥廠計劃 1 月初起調漲在美國銷售的 350 種以上獨特藥品的售價。

這是製藥產業為因應拜登政府推行的《通膨降低法案 (IRA)》所做的準備，因為 IRA 法案允許政府的醫療保健計畫自 2026 年起針對部分藥物的價格，直接進行談判。同時，醫藥產業也在對抗通膨和供應鏈限制造成的成本上升壓力。

此回調漲的是標價，不含提供給藥局的福利或其他折扣。

根據《46brooklyn》公布的數據，2022 年藥廠針對 1400 種以上的藥品調漲價格，創下 2015 年以來最多紀錄。藥價較去年漲幅中值在 4.9%，而均值在 6.4%，這兩個數據均低於美國通膨率。《46brooklyn》是與 3 Axis 相關的藥品定價非營利組織。

藥廠大致上將漲價幅度維持在 10% 或以下的水準，這是許多大型藥廠遵循的產業慣例，因為他們在過去 10 年中期因太多次漲價而受到抨擊。

3 Axis 總裁 Antonio Ciaccia 表示，本應為通膨，藥廠已專注於以更高價格推出藥品，IRA 應該會更進一步推動此動態。「藥廠必須更認真審視上市價格，必須上市前就校準，避免令自己未來陷入無法獲利的困境。」

1 月將會公布更多藥品價格，通常 1 月是藥廠漲價最多的月份。

輝瑞迄今宣布的漲價最多，共 89 個獨特藥品漲價，另外輝瑞旗下的 Hospira 公司也有 10 種藥品漲價。

緊隨其後的是葛蘭素史克 ，迄今計劃調漲 26 種獨特藥品價格，其中包括暢銷藥品「帶狀皰疹疫苗 Shingrix」漲價 7%。該公司沒有立即發表評論。

輝瑞發言人表示，公司 2023 年藥品和疫苗的平均標價遠低於約 3.6% 的總體通膨率，並稱公司必須靠漲價來支撐對開發藥品的投資。

阿斯特捷利康發言人 Brendan McEvoy 表示，公司必須考量眾多因素，除了重大研發以外，還必須考慮臨床價值、患者人數規模、政府 / 付款人覆蓋要求、患者負擔能力、競爭和其他市場條件，「這是深思熟慮後的訂價，我們會持續這麼做。」