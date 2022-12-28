Fed研究：比美債曲線倒掛更好的衰退指標 尚未閃現危險

美國舊金山聯準銀行週二 (27 日) 一項最新研究發現，有比美債殖利率曲線更好的衰退指標，而且目前到明年 6 月份前都沒有閃現危險。



美債殖利率曲線倒掛一直是歷史上最可靠的衰退指標之一，自 1955 年以來，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線在每次衰退前都會出現倒掛，經濟衰退大致發生在倒掛出現的 6-24 個月。

不過，舊金山聯準會經濟研究部門副總裁 Thomas Mertens 週二發布報告指出，根據臨時裁員調整後的失業率驚人地準確預告美國經濟衰退，這與美債殖利率曲線指標旗鼓相當。

FED 研究：經臨時裁員調整後的失業率 (淺綠) 和實際失業率吻合上升時，準確預告美國經濟衰退 (圖片：翻攝 marketwatch)

根據聯準會本月早些時候發布的最新經濟預測預測，失業率可能會在 2023 年上升，引發基於失業率的衰退預測。

Mertens 指出，目前美國失業率並不意味著經濟衰退即將來臨，但除了 1982 年之外，每次經濟衰退之前，失業率都會上升，這項指標的優勢是，它最能成功地預測未來 8 個月到來的經濟衰退。

Mertens 還提到，諸如整體失業率、初領失業救濟金人數、職位空缺和新屋開工數其他經濟指標也顯示出可能對衰退具備預測能力。

Mertens 研判，這些經濟指標組合起來可能是預測衰退的最佳指標，從歷史上看，當初領失業救濟金人數一直在上升，殖利率曲線倒掛，新屋開工率、房屋空置率與失業率持續下降時，就出現經濟衰退有關的情況。

Mertens 表示，目前這些預測指標都沒有預示未來 2 季或到明年 6 月前將出現經濟衰退，但總體經濟潛在趨勢已開始轉變，未來幾個月，預測可能隨這些經濟數據發生變化。