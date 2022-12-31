航運榮景已過 明年展望看淡

華爾街日報（WSJ）周五（30 日）報導，過去兩年供應鏈中斷、船隻運載力有限，貨櫃運費高得驚人。但明年情況將有所不同，至少從世界航運業巨擘的角度來看，情況並不樂觀。此外，航運巨擘之間的價格戰可能在明年打響。

報導指出，貨櫃現貨費率在今年初開始下滑，目前已不比新冠疫情前水準高出多少，並將在明年下半年加速下降。由英國倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）所編製的世界貨櫃運價指數（World Container Index, WCI）今年迄今下跌 77%，而且還可能進一步下跌，這意味著象徵航運公司創紀錄營利的態勢即將結束。

德魯里預估明年將見證有史以來最大的新船運載力增加，約新增 250 萬 TEU（20 呎櫃），除非一些交付延遲。航運公司將難以應對全球貿易下滑和船舶供應激增的局面，除非他們能結盟減少航運輛，出售過剩的運載力同時說服客戶簽訂長期合約。

巴克萊（Barclays）分析師 Alexia Dogani 認為，全球經濟好轉、當前去庫存周期結束、疫情後消費者行為恢復正常之前，航運價格不會穩定下來。

在這之前航運公司可能不得不與客戶談判，爭取維持長期合約價值，但談判可能非常艱辛，隨貨櫃現貨利率下降，預估合約利率也會跟著下滑。

丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）的投資人或許知道這點，該公司的股價今年累積下跌 32%，遠遠落後哥本哈根基準只數。該公司的貨櫃運輸量約占全球的五分之一。

航運公司可能會在明年迎接更慘烈的暴風雨，儘管持續的地緣政治不確定使其在客戶面前仍擁有一定的影響力，但毫無疑問的榮景目前已經結束。