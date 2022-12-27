台積電、航運股漲勢回吐 台股漲43點收14328點險守5日線

外資還在休假，台股今 (27) 日開高震盪，電子權值股回神，觀光族群受惠中國解封行情，吸引買盤進駐，大盤一度上漲逾 120 點，不過，台積電及航運股漲勢回吐，使得加權指數漲幅收斂，終場上漲 43.3 點，收在 14328.43 點，險守 5 日線，成交值僅 1252.42 億元。

櫃買指數終場上漲 0.9 點或 0.49%，收在 183.45 點，成交值 406.91 億元。上市櫃成交值合計 1659.33 億元。

電子權值股今天普遍走揚，台積電一度漲逾 1%，但尾盤漲勢收斂，以 457 元小漲作收；聯詠、瑞昱分別大漲 4%、2%，大立光也獲資金點火；聯發科、台達電、國巨同步收漲；鴻海、華碩、欣興則收黑。

航運股方面，貨櫃三雄早盤獲買盤支持，但午盤賣壓逐漸出籠，使得股價拉回平盤附近，萬海小跌作收；航空雙雄受惠解封行情，股價逆勢上漲超過 1%；此外，台驊投控、新興、中櫃、遠雄港等均表現不俗。

中國邊境大解封，明年 1 月 8 日起公民可出境旅遊，台股觀光族群吸引買盤進駐，尤其旅行社股漲勢凌厲，雄獅、鳳凰、五福、山富一度觸及漲停，不過，短多賣壓出籠後，雄獅翻黑、鳳凰僅小漲 0.6%。此外，餐飲股雅茗 - KY、八方雲集與飯店股六福、國賓、富野等也都力守盤上。

傳產方面，鋼鐵股今天壓盤，中鋼下跌約 1%，佳大、燁興、中鴻、海光、新鋼等均震盪走跌。此外，生技製藥股漲多拉回，中化、杏輝、健亞、永日、松瑞藥、順藥、永信等股價均重挫。