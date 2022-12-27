內資控盤 觀光、航運撐場 台股漲逾百點

台股今 (27) 日開高走高，大盤聚焦觀光、航運與百貨等中小型股，其中又以觀光股搭上年底旅遊旺季與疫後復甦，推升類股上漲近 2%；航運再獲資金青睞，表現同樣強勁，在觀光與航運支撐下，推升指數早盤大漲逾百點。

觀光股今天成為資金追捧重點，鳳凰 (5706-TW) 盤中大漲逾 5%，雄獅 (2731-TW)、美食 - KY(2723-TW)、六福 (2705-TW)、華園 (2702-TW)、夏都 (2722-TW)、雲品 (2748-TW)、王品 (2727-TW) 也分別各有 2%~4% 漲幅。

航運股中新興 (2605-TW) 盤中大漲逾 4%、中櫃 (2613-TW)、萬海 (2615-TW)、志信 (2611-TW)、長榮 (2603-TW) 也是買單敲進重點，盤中漲幅逾 2% 以上；航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 同樣帶量上衝。

年底封關倒數也順勢拉抬集團股行情，聯電 (2303-TW) 盤中漲幅約 1.3%，其他包括聯詠 (3034-TW)、聯陽 (3014-TW)、欣興 (3037-TW)、智原 (3035-TW)、矽統 (2363-TW) 也是買單敲進重點。

台股昨天歷經美股休市，拖累交易量萎縮降至 1121.15 億元，但隨著封關倒數預期在集團、投信作帳拉抬下，成交量可望稍微回升，但預估仍將低於 2000 億元。