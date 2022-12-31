想走？俄財政部限不友善投資者半價出售資產

俄羅斯財政部周五 (30 日) 表示，來自「不友善國家」的投資者若在俄羅斯出售資產，恐必須以半價或更低的價格出售，俄羅斯預算可能會從任何交易中抽成 10%。

自俄羅斯於 2 月下旬入侵烏克蘭以來，西方國家企業自能源生產商到食品和服裝連鎖店，均爆發出走潮，離開俄羅斯。

根據俄羅斯政府監管外國投資的委員會會議紀要，俄國官方列出一系列措施，適用於「與對俄羅斯法律實體和個人做出不友善行為的外國人或與不友善外國有關聯者」出售資產時使用。

「不友善」一詞指的是針對俄羅斯入侵烏克蘭而對俄羅斯實施制裁的國家，包括歐盟成員國、美國、日本、加拿大、英國和澳洲。

目前尚不清楚俄國政府將如何選擇實施這些措施，以及是否每筆交易均適用。

根據俄財政部周五公布的 12 月 22 日會議紀要，進行交易必須對資產價值進行獨立評估，並為新股東制定關鍵績效指標。

其中一項條件為：「出售資產的價格，須以資產評估報告中標明的相關資產市值，至少打折 50%。」

另一條則規定，賣方須承諾 1 至 2 年期間的額外付款，或者向俄羅斯聯邦預算支付總交易額 10% 的預付款。

一項本可讓當局沒收西方資產的法案，未能於今年夏天在國會通過。但俄國斯普丁總統於 8 月 5 日簽署的一項法令，禁止來自不友善國家的投資者出售最重要和可轉讓投資股份 (包括關鍵能源項目和銀行)，除非獲得普丁發布豁免。