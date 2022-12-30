〈航運指數〉SCFI止跌 惟1月GRI沒漲成、歐洲線恐再虧損

上海航交所今 (30) 日公告上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據為 1107.55 點，較上周上揚 0.46 點，終於終結連 27 周下跌，不過，漲幅僅 0.04%，且美東線仍續跌，貨攬業者坦言，海運業喊 1 月要加收 GRI 並無法成功收取，原因是艙位仍供過於求，不排除下周公告的 SCFI 將再次轉跌，而歐洲線仍有跌破成本價的壓力。

遠東到歐洲運價最新報價為每 TEU(20 呎標準貨櫃)1078 美元，上揚 29 美元，漲幅 2.76%，不過，遠東到地中海每 TEU 轉跌 46 美元，來到 1850 美元，跌幅 2.43%。

而遠東到美西每 FEU(40 呎標準貨櫃) 轉為上漲 5 美元至 1423 美元，漲幅 0.35%；遠東到美東續跌 29 美元至 3067 美元，跌幅 0.94%。

日前市場傳海運業者 1 月起將加收亞洲到美國 GRI(綜合費率附加費)，每 FEU(標準 40 呎櫃)1000 美元起跳，貨攬業者不諱言，「沒有漲成功」，因為艙位仍供過於求，此次歐洲線反彈，原因在於運價已低於成本價，出現谷底反彈。

貨攬業者認為，農曆年前小旺季的確帶動部分出貨動能，但多半反映在 12 月中旬，年底進入密集盤點期，各行業一般都會維持庫存和會計紀錄相符，因此，年底前的最後一周通常已拉貨完畢，不排除下周公布的本周運價數據，有再度下跌疑慮。