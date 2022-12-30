航運界又見超強福利！台船自建建案市價8折賣給員工 買到現省百萬元

近日海運業都在比拚年終幾個月，而台船 (2208-TW) 最新宣布，自建建案「船佳堡」預計以周邊房價行情的 8 折價售予員工，換算若買下 20 坪的房子，立即可省下約 140 萬元，因此認購相當踴躍，雖規劃有 156 戶，但已有 1900 多名員工登記，等於中籤率僅約 8%。

台船為照顧集團員工，特委子公司台船防蝕於高雄市小港區興建住宅「船佳堡」，售予台船集團內部員工，藉此吸引人才留任。

台船董事長鄭文隆表示，居住是人生中較大筆的支出，因此，如何降低員工的付款壓力是本案的精神主軸，在取得本土地前也嘗試過取得相關國營事業土地，但受限台船目前已民營化並未適用相關法規，因此轉由以合建方式取得土地。

船佳堡建案規劃地下 3 層、地上 15 層，產品為 2 房、2+1 房、3+1 房規劃，住宅戶數共規劃 156 戶，目前暫定空屋價為每坪 26-28 萬元，相較於鄰近建案空屋開價 33-35 萬元，等於僅市價 8 折，換算買下 20 坪的房子可省下約 140 萬元。

而台船也規劃含裝潢精裝屋出售，含裝修後約明年第二季會公開售價，藉此直接協助員工處理掉裝潢耗時、裝潢期間汙染、裝潢支出等問題。

台船進一步說明，集團旗下包括台灣國際造船、台船防蝕、台船動力、台船環海、環海翡翠、台船營造興業、藍傑有限公司等正式員工皆有認購資格，目前登記意願約有 1900 多名，但因名額僅 156 戶，因此採公開抽籤方式進行以維持公平公正。

不過，若是 45 歲以下首購、家中有未成年子女、5 年內新婚夫妻、單身未婚者皆有再獲加權抽籤機會，而身心障礙、原住民、新住民等，也同樣享加權照顧措施。

而為避免炒作房地產並落實照顧實際有居住需求員工，已抽籤取得房屋者，5 年之內皆不可轉售。