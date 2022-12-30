美股重點新聞摘要2022年12月30日

今日操盤前瞻

美國 12 月芝加哥 PMI

WSJ：iPhone 14 Pro 系列中國產能開始趕上需求

分析師和供應鏈相關人士透露，雖然中國疫情持續干擾蘋果 (AAPL-US) 生產，但中國的 iPhone 14 Pro 產能正開始跟上需求。閱讀全文...

鴻海恐失 iPhone 15 Pro Max 獨家代工 印度布局優勢可望平衡影響

鴻海 (2317-TW) 明年恐失去獨家供應蘋果 (AAPL-US) iPhone 15 Pro Max 的地位，但業界人士認為，鴻海在全球布局上仍有優勢，尤以在印度布局 iPhone 全系列產品製造，可望平衡高階機種被瓜分的影響。閱讀全文...

特斯拉連跌 7 日 馬斯克差點初嘗追繳保證金通知滋味

特斯拉執行長馬斯克本月初曾建議投資者，在經濟前景不確定時避免使用保證金貸款，也幸好他在獲得新融資承諾後，保證金貸款減半，否則這位富豪恐怕就要初嘗「追繳保證金」的體驗，亦即必須為了收購推特的交易，掏出現金或提供更多抵押品。閱讀全文...

知名投資人 Yardeni：明年美股多頭取勝道路狹窄

彭博周四（29 日）報導，研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 表示，只要通膨下降速度比預期快，明年美股多頭就有條通往勝利的「窄路」（narrow path）。閱讀全文...