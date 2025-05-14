馬斯克再獲中東大單 與川普關係助攻企業全球擴張

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 15:20

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億萬富翁馬斯克與美國政府川普的「友情」，持續為馬斯克的企業帶來實質利益。而近日於沙烏地阿拉伯舉行的沙烏地阿拉伯 - 美國投資論壇，更是成為一個最新例證。

根據《CNN》報導，馬斯克在沙烏地阿拉伯 - 美國投資論壇上宣布，其公司已經與沙烏地政府達成多項合作協議，包括他的衛星網路公司 Starlink 已獲得沙國政府批准，可提供海事與航空用途的連網服務，顯示其企業正持續從與川普的關係中獲益。

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馬斯克受邀以演講嘉賓身分參加沙烏地阿拉伯 - 美國投資論壇，其發言甚至排在川普與沙烏地首相沙爾曼（Mohammed bin Salman）之前，顯示其地位。

同時，沙烏地通訊與訊息部長 Abdullah Alswaha 也暗示，特斯拉 (TSLA-US) 無人駕駛計程車（Robotaxi）有機會進軍沙國市場。今年 4 月，特斯拉已正式進入沙烏地阿拉伯，布局電動車市場。

馬斯克旗下企業，從特斯拉、SpaceX 到 X，皆受川普政府的多項支持政策受益。例如，SpaceX 成功取得多項美國聯邦政府合約，鞏固其太空科技領導地位。《CNN》指出，這些成果在川普執政期間快速累積，與川普的親商政策密不可分。

《NBC》則報導，自川普上任以來，針對馬斯克企業的部分聯邦調查與監管明顯趨緩，包括對 SpaceX 的司法部調查案。

同時，《華盛頓郵報》指出，面臨關稅的國家為表達對美國政權的友好，已經選擇與 Starlink 簽約部署服務。

除了太空與電動車事業外，馬斯克於 2022 年收購的社交平台 X 也間接受惠。川普政府不僅公開支持 X 的言論自由政策，更有部分美國政府機構轉向 X 作為主要的官方溝通管道。