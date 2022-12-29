美股重點新聞摘要2022年12月29日

美股重點新聞摘要2022年12月29日 (圖：AFP)
美股重點新聞摘要2022年12月29日 (圖：AFP)
今日操盤前瞻

美國上周初次請領失業金人數

美國加強來自中國旅客篩檢 1/5 起須出示 48 小時陰性證明

美國周三 (28 日) 宣布，從美東時間 2023 年 1 月 5 日零時起，來自中國的旅客在登機前必須出示病毒篩檢陰性證明，意味著美國將加入印度、義大利、日本、台灣等加強來自中國旅客防疫規定的行列。閱讀全文...

馬斯克向特斯拉員工喊話：全力衝刺季末交車 別為股市所擾

需求疑慮導致特斯拉股價跌跌不休，今年來跌幅累計接近 70%，執行長馬斯克周三 (28 日) 特別在致員工信中向員工信心喊話，要他們別為股市的瘋狂所困擾，而是在未來幾天全力以赴，衝刺季末交車。閱讀全文...

俄國 Gazprom 對歐洲天然氣出口 暴跌至蘇聯解體來新低

根據多家外媒周三（28 日）報導，根據俄羅斯能源巨擘 Gazprom 數據估算，今年俄羅斯向外國市場出口的天然氣幾乎減半，創 1991 年蘇聯解體以來新低，原因是俄烏戰爭爆發後對歐洲出口大幅減少。閱讀全文...

無畏特斯拉市值蒸發 7200 億美元 散戶鐵粉繼續買

即便美國電動車龍頭特斯拉股價經歷有史以來最糟糕的一年，投資人對這家電動車製造商及其執行長馬斯克的信心並未動搖，研調公司數據顯示，散戶投資人繼續大舉買入特斯拉股票。閱讀全文...

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    6643

  • 10%

    施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積

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