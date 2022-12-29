亞馬遜擬推獨立app 專看體育賽事串流直播

《The Information》周三 (28 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正在規劃一款獨立 app，用以觀賞運動賽事內容。

該報導援引知情人士說法報導，亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 更加注重串流業務的野心，近期曾指稱，就算亞馬遜加倍努力削減成本，體育賽事的現場串流直播也是公司願意持續投資的領域。他形容體育直播節目是「一項獨特的資產」。

亞馬遜已取得一些體育的串流直播權利，例如部分英超聯賽和 NFL 的《週四足球夜》，這些都包含在 Prime 標準會員資格中。

然而，亞馬遜認為獨立的新 app 更能凸顯其體育內容，並整頓目前的 Prime Video app。

《The Information》表示，目前尚不清楚亞馬遜是否會推出該 app 或何時會推出，也不清楚是否會在推出體育賽事單獨 app 後，針對該 app 服務另行收費。

無獨有偶，除了亞馬遜外，谷歌 (GOOGL-US) 和蘋果 (APPL-US) 今年也都邁向體育賽事串流直播領域。

反觀串流媒體業界巨頭 Netflix (NFLX-US) 共同執行長 Ted Sarandos 本月初曾表示，「尚未看出串流媒體直播體育賽事節目的獲利途徑。」

但 Sarandos 並沒把話說死，他說：「我們不是反對體育節目，只是我們要以獲利為導向，我們只是還沒搞懂這節目要怎麼做才有獲利。」