馬斯克向特斯拉員工喊話：全力衝刺季末交車 別為股市所擾

需求疑慮導致特斯拉股價跌跌不休，今年來跌幅累計接近 70%，執行長馬斯克周三 (28 日) 特別在致員工信中向員工信心喊話，要他們別為股市的瘋狂所困擾，而是在未來幾天全力以赴，衝刺季末交車。

根據路透取得的電子郵件內容，馬斯克呼籲員工衝刺季末的交車量，信中說：「請在接下來幾天全力以赴，盡可能自發性衝刺交車量。這會帶來真正的改變！對了，別為股市的瘋狂所困擾，只要我們持續交出優異的表現，市場終將給予肯定。」

馬斯克還向員工表示，他仍相信在長遠的未來，特斯拉將成為地表上最有價值公司。

特斯拉通常在新一季的第二天公布交車量，接下來將在 1 月 2 日公布。FactSet 訪調分析師預測，第 4 季交車量約 42.5 萬輛，從幾周前預估的 45 萬輛下修。

隨著特斯拉股價暴跌，員工持股價值也大縮水，因該公司發放股票獎勵給大多數員工，包括工廠工人。

特斯拉股價周三跌深反彈，收高 3.31% 至每股 112.71 美元。該股周二重挫逾 11%，跌到 2020 年 8 月以來的低點，今年來市值蒸發 7200 億美元，已經跌出標普 500 市值前十大排行榜。

造成這家電動車巨擘股價低迷的因素眾多，路透報導上海廠將在 1 月減產，加上該公司上周才在美國和中國宣布年底購車折扣優惠，大打價格戰，讓投資人擔憂電動車需求可能正在減弱。

中國電動車商蔚來 (NIO-US) 周二預估第 4 季交車約 3.9 萬輛，不如公司原先預測區間 4.3-4.8 萬輛，讓市場對中國需求產生疑慮。

此外，馬斯克花費不少心力經營剛收購的推特還引發諸多爭議，也影響投資人信心。