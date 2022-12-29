〈美股盤後〉中國疫情大爆發 道瓊跌超365點 蘋果刷18個月來新低

中國疫情大爆發恐對全球經濟帶來新威脅，市場情緒惡化，美債殖利率週三 (28 日) 攀升，蘋果一路下探，科技股持續成為壓盤重心，美股尾盤加速拋售，四大指數全數收黑，道瓊收跌超過 365 點，標普、那指和費半挫跌逾 1%。

TrendForce 下調 2022 年 iPhone 14 系列出貨量後，蘋果週三再跌超 3%，刷 18 個月來新低，今年以來市值已蒸發約 1 兆美元。

有「女股神」封號、方舟投資 (ARK) 創辦人伍德持續逢低買入，特斯拉自 52 週新低後反彈，結束連續七個交易日的拋售潮。

中國疫情大爆發恐打壓石油需求，能源股疲軟走低。而北美近期遭受冬季風暴侵襲，航空股持續低迷不振。

聯準會的緊縮政策正影響房地產市場，全美房地產經紀人協會 (NAR) 週三公布最新數據顯示，美國 11 月待售房屋銷售大減 4%，遠低市場預期的 - 0.8%，為連續第 6 個月下滑。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.58 億例，死亡數突破 668 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

中國放寬防疫後，疫情急遽爆發，全球對病毒傳播的擔憂加劇，美國週三宣布從中國乘飛機抵達的遊客須提交新冠病毒陰性檢測證明，於美東時間 1 月 5 日凌晨 12:01 生效。

週三 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊全部淪陷，能源、科技和房地產領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.07%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.57%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.03%；Meta (META-US) 跌 1.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.47%。

道瓊成分股僅摩根大通收紅。迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.55%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.34%；Nike (NKE-US) 下跌 2.19%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.91%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.55%。

費半成分股倒成一片。NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.60%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.17%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.58%；美光 (MU-US) 下跌 1.80%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.54%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.27%；AMD (AMD-US) 下跌 1.11%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.70%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.60%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.76%。

企業新聞

研調機構 TrendForce 週三發布報告指出，在中國防疫政策調整，加上鄰近農曆年等因素，中國缺工恐有擴大趨勢，預估 2023 年第一季蘋果 iPhone 全系列出貨量將再調降至 4,700 萬部，對比去年同期衰退 22%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.1% 至每股 126.04 美元，創 18 個月以來最低收盤價，市值今年以來已蒸發 1 兆美元，來到 2 兆美元左右。蘋果本月已下跌 14.9%，有望創下自 2018 年 11 月暴跌 (18.4%) 以來的最差單月表現。

方舟投資旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 週二買進 25,147 股特拉股票，價值約 270 萬美元，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.31% 至每股 112.71 美元，結束連續七個交易日的拋售潮。

Wedbush 分析師 Dan Ives 分析師認為，特斯拉深陷「完美風暴」 每個人都在猜股價何時觸底。而投行 Baird 將特斯拉的目標價從每股 316 美元下調至 252 美元，但仍維持對該股「優於大盤」(outperform) 評級。

西南航空 (LUV-US) 大跌 5.16% 至每股 32.19 美元，根據航班追蹤網站 FlightAware 數據，西南航空週二取消的航班，占所有美國國內航班取消航班的 50% 以上，並導致更多旅客受困。

經濟數據

美國 11 月季調後成屋簽約銷售指數月率報 - 4%，預期 - 0.8%，前值 - 4.6%

美國 12 月里奇蒙聯準銀行製造業指數報 1，預期 - 10，前值 - 9

華爾街分析

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示：「12 月通常是股市表現強勁的月份，聖誕節後的一週會出現反彈，但今年沒有聖誕行情，『鬼靈精』卻在今年 12 月出現在投資人面前。」

Bassuk 說：「喜憂參半的經濟數據、對疫情捲土重來的更大擔憂，以及持續的地緣政治緊張局勢，以及這些因素也影響聯準會的政策，都阻礙了聖誕行情在今年年底出現。」

Navellier & Associates 創始人兼投資長 Louis Navellier 點評：「在本週開局以來低成交量和未見聖誕行情的情況下，市場似乎已筋疲力盡，不再期待股市大幅走升。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主