OKX歐易關於2022年12月18日 (UTC+8) 交易暫停的恢復及後續計劃的公告

尊敬的 OKX 用戶：

由於 OKX 所使用的雲服務商機房故障問題，導致 2022 年 12 月 18 日上午 11:00 至 12 月 19 日上午 02:50 期間交易服務中斷了數個小時，由此對您的交易和使用帶來的不便和影響我們深表歉意。

目前雲服務商機房故障已修復，OKX 即將於 2022 年 12 月 18 日上午 02:50 (UTC+8) 恢復交易。恢復交易的前 20 分鐘內，為停機恢復保護階段，在此期間您可以撤單、進行 Post only 類型的訂單下單以及補充保證金，同時此期間撮合保持關閉，不會有訂單成交。 上午 02:50 (UTC+8)，停機恢復保護結束後，即進入正常交易階段。

同時，我們深知服務穩定性對於一家交易平台的重要性，現將後續優化計劃同步如下：

1、關於客戶損失與補償：

對於因此次交易暫停產生了潛在損失的客戶，OKX 客戶支持團隊會主動聯繫您，溝通賠付細節，並承擔所有由於平台原因所造成的客戶損失。

2、關於多雲戰略的推進：

我們深刻意識到此次長時間交易暫停主要是由於平台對於單個雲服務商的依賴導致，因此，我們將在近期快速推進多雲戰略，確保核心服務部署在多個雲服務商，在單個雲服務商平台出現故障時，可以快速切換至其他平台，保證 OKX 交易服務的穩定性。相關細節將在後續進一步通過官方渠道通知。

OKX 將持續不斷地為您提供優質的產品與服務。

OKX 團隊

2022 年 12 月 18 日 (UTC+8)