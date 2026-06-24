鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過13.68億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,771.57美元，24小時漲跌幅+0.53%；以太幣(ETH)現報價格1,670.8美元，24小時漲跌幅+1.21%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達13.68億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.06億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅20.2%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅36.4%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅26.1%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅21.8%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅60.8%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅52.6%；DYDX(DYDX)近一週跌幅26.1%。
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