鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,782美元，24小時漲跌幅-3.33%；以太幣(ETH)現報價格1,616.18美元，24小時漲跌幅-3.31%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達18.99億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達18.71億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.82億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅19.2%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Space ID(ID)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅25%；INJ(INJ)近一週漲幅21.3%；恆星幣(XLM)近一週漲幅20.9%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅47.8%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅38.3%；Space ID(ID)近一週跌幅31.7%。
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