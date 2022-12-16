OKX金融總監Lennix：我們將持續提升透明度

Web3 浪潮席捲全球，臺灣正在成爲「熱點」地區。

臺灣首次以 DAO 組織形式發起的最大規模策展「2022 年臺北區塊鏈周 Taipei Blockchain Week」於 12 月 12 日正式開幕，此次活動由 Bu Zhi DAO 主辦，並邀請 Google Cloud、Avalanche 做爲策略合作伙伴，以及臺灣區塊鏈者愛好協會爲協辦單位支持。

活動現場匯聚了海內外知名領袖人物、區塊鏈開發者、創始人、投資機構及社區愛好者共同參與，其中，OKX 金融總監 Lennix 受邀出席了活動並發表了主題演講，圍繞近期行業內暴雷事件，闡述了交易所如何保護用戶權益。

以下是演講全文：

大家好，我是 OKX 金融市場總監 Lennix，很高興被邀請到臺北區塊鏈周發言。今天的演講內容會重點圍繞兩個方面展開，分別是加密行業發生的大事件，以及 OKX 在保護用戶方面作出的努力。

交易所對於加密市場的重要性不言而喻，這也就解釋了爲什麼 FTX 暴雷對行業造成了如此大的影響。表面來看，加密交易所就是一個通過訂單匹配引擎開展撮合交易的平臺，但實際上這是一個非常困難的工作，加密交易所首要的工作就是，做好交易服務的同時，對所有的市場參與者保持公平和透明度。其次需要考慮的是，如何在同一個平臺實現爲不同類型的市場參與者提供足夠的、安全可靠的交易產品。

衆所周知的是，有一些交易所走了歪路，所做的事超出了加密交易所本身職責，另有所圖。比如 FTX 把用戶資產作爲一個非常廉價的資金來源，爲 Alameda 提供支持或者去操縱市場交易，最終他們失敗了。這種行爲不僅給嚴重損害了加密行業的聲譽，還對行業帶來了難以估量的損失。唯一值得安慰的是，FTX 事件將倒逼加密交易所大幅提高透明度。

事件發生後，OKX 第一時間推出了「儲備金證明功能 POR」，所有用戶可都以在官網查詢平臺資產儲備金率，避免資金不透明帶來的安全隱患，讓用戶放心。試想用戶是無法驗證銀行存款餘額的，所以 POR 是相較於傳統銀行的「存款準備金制度」更爲嚴謹和公開，這是我們乃至整個加密行業在推進透明度方面的重要進展。

當然 POR 僅僅是 OKX 利用技術推動加密交易所透明度的一小步，未來還會推出更多措施。此外，我想重點強調的是，OKX 絕對不會挪用用戶資產，會不遺餘力地持續推動提高加密交易所的透明度。

與此同時，我們在產品緯度不斷創新，在 OKX 的 APP 中內嵌了 Web3 錢包和 DEX 等等，只用一個入口就同時滿足了用戶對中心化和去中心化交易的不同需求。比如，用戶可以在不同的 dAPP 之中轉移資產，然後提到 CEX 上來交易或者質押。

我們對臺灣加密行業的發展速度感到興奮，不僅有越來越多的年輕人加入，還有更多的創意萌芽。未來 OKX 希望與臺灣本土企業攜手共建，來幫助臺灣的 Web3 行業可以更好地發展，創造美好的明天。

感謝大家。