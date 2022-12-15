「新債王」岡拉克：衰退訊號顯而易見 Fed今天過後不該再升息

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 決議升息 2 碼 (50 個基點)，並暗示明年將有更多次升息，被封為「新債券天王」的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 預測 Fed 可能會再度升息 1 碼，但他認為，Fed 12 月決策會議過後不該再有任何升息，而且美國將有 75% 機率陷入經濟衰退。

Fed 升息 2 碼後，美國基準利率達到 4.25-4.50% 區間，創 15 年新高，央行官員並預測明年終點利率可能會升到 5.1%，至少要到 2024 年才會降息。

然而身為雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長的岡拉克表示，多個衰退指標顯而易見，經濟狀況已經進入非常後期階段。

針對通膨展望，岡拉克質疑，通膨率一旦開始下滑會在跌到 2% 就止步的想法。對他而言，相信通膨率會在降到 2% 之後保持在該水準附近的想法「難以置信」。

岡拉克指出，通膨率可能下降得比大多數人意料中快。他相信，債市已經完全反映通膨已經觸頂的現實，並且開始下滑。

觀察美債行情，10 年期與 2 年期的殖利率倒掛現象已經達到 1980 年代以來最嚴重的程度，是經濟面臨陣痛的預兆。

至於標普 500，岡拉克覺得似乎所有人都已經消化 4250 點的目標價，但他認為，從當前的經濟情勢來看，這個目標價還太高。標普 500 周三收跌 0.61% 或 24.33 點，報 3995.32 點。