新債王傾向升1碼 估標普再跌20%至25%

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 數據出爐後，華爾街有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach）週二 (13 日) 受訪時表示，他擔憂聯準會過度升息影響經濟，個人傾向下週升息 1 碼。

美國 CPI 報告超乎預期，引發股債雙殺，市場對升息 4 碼預期提高，CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員已完全定價 Fed 將在 9 月升息 3 碼，下週升息 4 碼機率超過 34%。

岡拉克週二接受 CNBC 專訪時表示，儘管聯準會可能會在下次會議上升息 3 碼，但他更偏好升 1 碼，因為他擔心聯準會可能會過度升息影響經濟。

他解釋，聯準會還沒有足夠時間、停下來來看看升息已產生的效果。

岡拉克認為，聯準會還沒有停下來足夠長的時間來看看升息產生了什麼影響 (圖片：AFP)

華爾街正在議論標普 500 指數是否會再度跌破 6 月中旬低點 3700 點。與 Guggenheim 投資長 Scott Minerd 等分析師預期相同，岡拉克預測美股會再下跌 20%-25% 至 10 月中旬。過去半年，岡拉克對標普指數持中性態度，設定標普年底目標為 3000 點。

面對全球風險資產暴跌，岡拉克也分享他個人的操盤策略。他建議投資人購買長期美債來因應通縮風險，因該風險較 2 年前高很多。他還透露他持有歐股，但如果美元指數跌破 200 日均線，他會買入新興市場股票。