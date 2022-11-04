2年/10年美債殖利率曲線倒掛 逾40年來最嚴重

2 年期與 10 年期美債殖利率曲線週四 (3 日) 倒掛幅度創新紀錄，觸及自 1980 年代初聯準會積極緊縮政策以來最嚴重程度。

聯準會 (Fed) 週三將基準利率走廊調升 3 碼至 3.75% 至 4% 區間，聯準會主席鮑爾表示，美國尋求控制通膨方面還有一些路要走，目前考慮暫停升息還為時過早，終點利率 (Terminal Rate，或終端利率，指升息週期的最終利率) 可能高於預期。

鮑爾稱終點利率可能高於預期，暗示升息週期將比預期更久 (圖片：AFP)

由於市場押注聯準會明年 5 月的終點利率將來到 5.1% 以上，高於週三會議前的 5%，對利率政策敏感的 2 年期美債殖利率週四飆破 4.7%，觸及 2007 年 7 月以來最高，10 年期美債殖利率超過 4.1%。

2 年期與 10 年期美債殖利率週四的利差高達 58.6 個基點，經濟衰退警鐘震耳欲聾。上一次出現如次大的倒掛幅度約在 40 年前，當時聯準會前主席伏克爾 (Paul Volcker) 在 1980 至 1982 年大幅升息應對超級通膨，結果肇致美國出現嚴重經濟衰退。

自 1900 年以來，2 年期與 10 年期殖利率曲線倒掛 28 次，其中 22 次出現經濟衰退。在過去 6 次衰退中，經濟衰退在殖利率曲線倒掛後 6 到 36 個月開始。

TD Securities 全球利率策略主管 Priya Misra 預估：「目前曲線可能會持續倒掛，因為聯準會可能持續升息，同時容忍經濟放緩。這條比預期更激進的升息路徑帶來不幸的後果。我們現在預計的實際緊縮幅度可能會導致經濟在 2023 年下半年陷入衰退。」

KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 表示：「債券交易員週三與聯準會展開鴿鷹拉鋸戰。鷹派鮑爾目前正在獲勝，但戰鬥還沒有結束。」

債市交易員正在等待週五公布的美國 10 月非農就業報告，以及 11 月 10 日公布的美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 報告，以進一步了解美國經濟和通膨現況。

截稿前，台北時間週五上午 7 時 40 分許， 3 個月美債殖利率跌 0.03 個基點，暫報 4.1353%、2 年期美債殖利率攀升 1.7 個基點，暫報 4.718%、10 年期美債殖利率走揚 2.5 個基點，暫報 4.149%。