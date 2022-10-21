策略師：美國債市相當脆弱 暗藏黑天鵝危機

美國銀行週四 (20 日) 發布報告警示，美債市場相當脆弱，暗藏金融市場的黑天鵝，可能會因大規模強制拋售或意外導致崩潰。

英國政府 9 月底宣布大規模減稅計畫，引爆債市大動盪後，各界擔憂美國公債將是下一波金融危機導火線，目前在規模 23.7 兆美元的美國公債市場中，一些最大型買家紛紛撤退，包括日本退休基金、壽險公司，以及外國政府和美國商業銀行。

美國銀行策略師 Mark Cabana、Ralph Axel、Adarsh Sinha 週四發布一份報告指出，美債市場相當脆弱，也許只要一次衝擊就會引發運作問題，可能來自大規模強制拋售或外部突發事件。

美銀策略師強調，美債崩盤並非美銀的基本假設情況，但此種情況的尾端風險 (Tail Risk) 日增。

尾端風險 (Tail Risk) 極端事件出現的風險，統計學上認為按照常態鐘型分佈，極端值出現機率是相當低的，導致很少人會考慮到大幅波動造成的風險，在投資界中，也有人稱為「黑天鵝」。

美銀策略師在報告中指出，強制拋售可能來自共同資金贖回潮、避險基金部位出場、風險平價 (Risk-parity) 策略去化槓桿等。而意外突發事件可能包括年底嚴重的融資壓力、民主黨在期中選舉中大獲全勝，甚至日本央行調整殖利率曲線控制政策。

美銀：美債市場相當脆弱，也許只要一次衝擊就會引發運作問題 (圖片：AFP)

隨著全球通膨持續惡化，美國聯準會和其他央行持續升息，全球經濟和金融市場走向的不確定性揮之不去，投資人正面臨一系列的風險。美國官員非常擔心 9 月份席捲英債市場的動盪可能重演。美國財政部長葉倫上週坦言對美債市場流動性不足感到憂心忡忡。

美債缺乏流動性意味，美國公債無法在不影響價格的情況下輕鬆買賣，基本上，此種麻煩會波及所有其他風險資產。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週四預測，鑑於聯準會在抑制通膨方面缺乏進展且令人失望，年底聯邦基金利率可能「遠高於 4%」，這令市場預期明年聯邦基金利率突破 5% 可能性大增，遠高目前的 3%~3.25%，這也代表債市拋售潮可能進一步擴大。

2 年期美債殖利率週四升至 4.611%，10 年期美債殖利率續走高至 4.233% 和 30 年期美債殖利率來到 4.232%，進一步逼近過去 11 年至 15 年以來最高水平。美債殖利率攀升抑制股票吸引力，三大指數週四連續第二個交易日下滑。