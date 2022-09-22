新債王岡拉克：美國經濟瀕臨衰退 Fed應放慢升息步調

有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，聯準會 (Fed) 應該要放慢升息腳步，因為美國經濟已經瀕臨衰退邊緣。

岡拉克接受 CNBC 訪問時表示：「Fed 應該更早多做一點事，貨幣政策的影響深遠長而且存在變數，但我們現在已收緊一段時間了，緊縮政策所產生的影響將累積成衰退，我確實認為 Fed 應該要放慢升息步伐。」

Fed 周三 (21 日) 再度升息 3 碼，使基準利率來到 3-3.25% 區間，創 14 年新高，央行官員並預期，利率將在今年達到 4.4%，並在明年升至 4.6% 的頂點。

談到利率預測點狀圖，岡拉克認為 Fed 恐怕無法實現 4.4% 的年底利率目標，且若堅持採強硬手段讓通膨回到 2%，美國明年陷入經濟衰退的機率將會非常高，可能達到 75%。

Fed 最新經濟預測顯示，美國今年國內生產毛額 (GDP) 增長率預估僅 0.2%，明年失業率估自目前的 3.7% 升至 4.4%。

他還認為，殖利率曲線倒掛確實是「經濟問題亮起紅燈」的訊號。10 年期和 2 年期美債殖利率曲線曾在 3 月底出現短暫倒掛，第二次短暫倒掛是出現在 6 月，且從 7 月初以後，長短債殖利率便一直處於倒掛狀態。

當短債殖利率高於長債殖利率，殖利率曲線就會出現反轉。許多經濟學家認為，相較於其他天期的殖利率，2 年期和 10 年期美債利差更能夠預測潛在衰退。