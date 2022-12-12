盤中速報 - 東森(2614)急跌-2.17%報22.55元，成交1,520張

東森(2614-TW)近5分K跌速2.17%，12日09:07報22.55元，成交1,520張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東森(2614-TW)近5日股價上漲10.8%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲0.66%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7,142 張
- 外資買賣超：-7,136 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：+2,695 張
- 融券增減：+352 張
最新相關新聞
東森(2614-TW)近5分K跌速2.17%，12日09:07報22.55元，成交1,520張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東森(2614-TW)近5日股價上漲10.8%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲0.66%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+37.83%
$13,783
原投組報酬率
+28.48%
$12,848
投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
10%
1760
10%