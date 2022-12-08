盤中速報 - 東森(2614)急拉2.16%報23.7元，成交9,835張

東森(2614-TW)近5分K漲速2.16%，08日09:33報23.7元，成交9,835張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東森(2614-TW)近5日股價上漲7.31%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲1.12%。台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,672 張
- 外資買賣超：-4,649 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-24 張
- 融資增減：+2,666 張
- 融券增減：+45 張
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