盤中速報 - 東森(2614)急跌-2.17%報22.45元，成交5,972張

東森(2614-TW)近5分K跌速2.17%，07日09:08報22.45元，成交5,972張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東森(2614-TW)近5日股價上漲15.01%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲2.94%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-963 張
- 外資買賣超：-944 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-20 張
- 融資增減：+2,049 張
- 融券增減：+105 張
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