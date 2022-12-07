盤中速報 - 東森(2614)急跌-2.17%報22.45元，成交5,972張

東森(2614-TW)近5分K跌速2.17%，07日09:08報22.45元，成交5,972張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

東森(2614-TW)近5日股價上漲15.01%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲2.94%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-963 張
  • 外資買賣超：-944 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-20 張
  • 融資增減：+2,049 張
  • 融券增減：+105 張

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