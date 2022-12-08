盤中速報 - 東森(2614)股價大漲至24.35元，漲幅達7.03%

東森(2614-TW)08日09:45股價上漲1.6元，報24.35元，漲幅7.03%，成交17,835張。
東森(2614-TW)所屬產業為其他業，主要業務為穀倉。網路媒體事業。貿易零售事業。
近5日股價上漲7.31%，台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,672 張
- 外資買賣超：-4,649 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-24 張
- 融資增減：+2,666 張
- 融券增減：+45 張
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