盤中速報 - 東森(2614)急跌-2.07%報23.65元，成交2,916張

東森(2614-TW)近5分K跌速2.07%，09日09:04報23.65元，成交2,916張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東森(2614-TW)近5日股價上漲11.74%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲0.33%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,095 張
- 外資買賣超：-5,077 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：+2,550 張
- 融券增減：+339 張
最新相關新聞
東森(2614-TW)近5分K跌速2.07%，09日09:04報23.65元，成交2,916張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東森(2614-TW)近5日股價上漲11.74%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲0.33%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.92%
$11,492
原投組報酬率
+6.45%
$10,645
投組標的成分
40%
3289
20%
5258
20%
4114
10%
3454
10%