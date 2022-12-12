盤中速報 - 中化生(1762)股價拉至漲停，漲停價65.8元，成交5,462張

中化生(1762-TW)12日12:53上漲5.9元，股價漲停報65.8元，委買1張、委賣520張，成交5,462張。
主要業務為原料藥製造銷售。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數近5日上漲3.68%。
中化生(1762-TW)近5日股價上漲1.35%，台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12 張
- 外資買賣超：-17 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+29 張
- 融資增減：+34 張
- 融券增減：+2 張
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