美債曲線倒掛惡化 女股神警告：Fed正在犯下嚴重錯誤

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 週三 (7 日) 警告，聯準會忽視債市這個關鍵的衰退指標，他們正在犯下嚴重錯誤。

全球經濟成長擔憂加劇，30 年美債殖利率週三暴跌至 3.5% 以下，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛惡化，週三一度擴至逾 85 個基點，創下 1981 年來最深。隨著這個關鍵美債殖利率曲線進一步倒掛，標普、那指和費半指數週三盡墨。

短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。殖利率曲線一直是市場用作經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來 1 至 2 年左右出現，市場通常關注 10 年減 2 年、或者 10 年減 3 個月的公債利差。

「女股神」伍德週三發布一連串推文警告：「聯準會忽視債市這個關鍵的衰退指標，他們正在犯下嚴重錯誤。目前美債殖利率曲線自 80 年代初以來的任何時候都倒掛得更劇烈，我想知道經濟學家們為何沒有強調，與 80 年代初相比，美債殖利率曲線倒掛超過 80 個基點，對聯準會來說是一個更大的危險訊號。」

伍德指出：「通常情況下，殖利率曲線倒掛表明經濟衰退和 / 或通膨低於預期，目前通縮的風險遠大於通膨，原物料價格和大規模零售折扣正在佐證這一觀點。」

伍德寫道，令人驚訝的是，儘管國際油價已從每桶 130 美元跌至每桶 74 美元，但標準能源板塊 (XLE) 價格距歷史高位不遠， 與此同時，許多早期創新股已跌破疫情時的低點，真相終將勝出！」

伍德旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 今年以來已下跌 64%，原因聯準會不斷升息令其持有的高成長、高風險股票承壓。

The Leuthold Group 首席投資策略師週三也表示：「2 年期和 10 年期美債殖利率曲線進一步倒掛嚇壞股民。畢竟，在 1960 年至今的時代，這個指標在預測 2 年內美國經濟步入衰退有著近乎完美的記錄。」

債市週三收盤表現如下：