恐慌指數VIX曲線倒掛 美股罕見不祥之兆

聯準會週三 (21 日) 宣布升息 3 碼後，恐慌指數 VIX 驟升，而 VIX 指數期貨曲線出現倒掛，這是美股罕見的不祥之兆。

聯準會週三 (21 日) 宣布升息 3 碼後，美股主指尾盤狂瀉收黑。恐慌指數 VIX 一度飆升至 30，隨後回落至約 28，遠高於 20 的長期平均水平，為 6 月中旬以來的最大漲幅。

同時，與 VIX 指數連動的期貨合約，出現遠期價格高於近期價格 (Backwardation)，即 VIX 指數期貨曲線出現倒掛，顯示股市已陷入極度恐慌。

VIX 指數連動的期貨合約，出現遠期價格高於近期價格的倒掛現象 (圖片：翻攝路透)

回顧歷史，VIX 指數期貨曲線出現倒掛，顯示市場出現極度拋售壓力，儘管這有時會在股市反彈之前出現，自 2020 年以來，這個罕見的訊號已顯著出現五次，其中最近一次出現在 6 月中旬，當時激烈的拋售潮將標準普爾 500 指數推至熊市低點。

Susquehanna International Group 衍生品策略聯席主管 Chris Murphy 說：「這通常是一個警訊，說明所有風險都在此時此刻匯聚一起，這就是為什麼我們經常把它視為投降指標。」

Murphy 研判，雖然這次倒掛可能表明賣壓加劇，並不意味拋售潮將立刻終結，好比今年從 2 月中旬到 3 月中旬，兩個近月 VIX 指數期貨在第一季股市拋售喘息之前維持倒掛一個月。