投資人評估美國經濟前景 等待經濟數據發布 美債殖利率漲跌互見

由於投資人擔心美國經濟前景，並等待可能影響 Fed 貨幣政策的經濟數據，美國國債殖利率周三 (7 日) 漲跌互現。

美東時間清晨 5:50，10 年期美國國債殖利率上漲 1.8 個基點至 3.531%。2 年期國債殖利率下跌 1 個基點至 4.35%。

殖利率和價格成反比。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

最近的經濟數據為美國經濟描繪出一幅喜憂參半的圖景。包括上周的 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 在內的數據顯示經濟活動放緩，而最近的就業數據反映出仍具韌性。

這促使一些投資人認為，在與持續對抗高通膨的過程中，Fed 需要將利率維持在較高水準更久，或者繼續提高利率。

在連續 4 次升息 75 個基點後，外界普遍預計 Fed 將在下周的 12 月會議上升息 50 個基點。許多投資人擔心升息的步伐會導致美國經濟陷入衰退。

摩根大通 CEO 戴蒙周二 (6 日) 表示，Fed 可望將利率調升至 5%，但即便如此也可能不足以降低通膨。

投資人期待在 Fed 下次會議之前發布的一系列經濟數據，並將觀察這些數據以尋找有關 Fed 對美國經濟狀況和未來政策決定的看法線索。

這些數據包括周四 (8 日) 的初請失業金人數和周五 (9 日) 的生產者物價指數 (PPI) 通膨數據。