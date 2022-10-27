警訊！Fed最關注的殖利率曲線出現倒掛

3 個月期和 10 年期美債殖利率曲線週三 (26 日) 出現倒掛現象，這是聯準會最關注的殖利率曲線倒掛，最準衰退警鐘鈴聲大響。

短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。殖利率曲線一直是市場用作經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來 1 至 2 年左右出現，市場通常關注 10 年減 2 年、或者 10 年減 3 個月的公債利差。

由於通膨飆升、利率上升和市場動盪破壞金融體系穩定，投資人越來越擔心全球經濟前景。自 7 月初以來，2 年期美債殖利率仍高於 10 年期美債殖利率，處於倒掛現象。

然而，3 個月期和 10 年期美債殖利率週二短暫出現倒掛，週三更出現全日倒掛，兩者之差約為 -1.7 個基點，這種現象非常罕見，表明經濟衰退即將到來。

數據顯示，過去 3 個月期和 10 年期美債殖利率曲線出現倒掛，成功預測之前 8 次經濟衰退，完全沒有「假警報」，而且該指標閃紅燈後，平均距離衰退有不到兩年的時間。

上一次該倒掛發生在 2020 年 3 月 2 日，隨著新冠疫情全球大爆發，該倒掛 1 個月後美國出現了經濟衰退。

Seaport Global Holdings 利率交易董事總經理 Tom di Galoma 稱，3 個月和 10 年期美債殖利率倒掛，在過去一直是聯準會的一個重要指標。由於 3 個月期美債殖利率更能單純的反映政策利率變化，為近年聯準會用於觀察殖利率曲線倒掛、經濟衰退的重要指標。

美國銀行利率策略師 Mark Cabana 表示：「人們預計利率將達到限制性水平，超出經濟長期能夠維持的水平，從而放緩經濟。這是一個訊號，表明我們可能正走向衰退。」

截稿前，3 個月期美債殖利率暫報 4.0634%、2 年期美債殖利率暫報 4.4162%、10 年期美債殖利率暫報 4.025%。