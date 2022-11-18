終點利率恐高達7% 關鍵美債殖利率曲線倒掛程度刷新高

自聯準會鷹派大將布拉德週四 (17 日) 暗示終點利率 (指升息週期的最終利率) 可能高達 7% 後，債市對下一場美國經濟衰退發出相當響亮的警告，2 年期和 10 年期的美債殖利率曲線倒掛程度創歷史新高。

美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四指出，到目前為止，貨幣政策立場的變化似乎對通膨影響有限，基準利率尚未處於可能被認為具有足夠限制性的區域。

布拉德透過圖表暗示，終點利率將升至 5% 至 7% 之間，才足以抑制通膨。

鷹派大將布拉德週四暗示終點利率可能升至 5% 至 7% 區間 (圖片：翻攝 zerohedge)

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也釋出鷹派言論稱，很難知道升息到多高，但在通膨明顯觸頂之前不應停止。

由於對即將到來的經濟衰退的擔憂，關鍵的美債殖利率曲線倒掛加劇。2 年期和 10 年期美債殖利率的利差高達 71.249 個基點，自 1982 年 2 月「前聯準會主席伏克爾 (Paul Volcker) 時代」以來前所未見的水平。

短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。殖利率曲線一直是市場用作經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來 1 至 2 年左右出現，市場通常關注 10 年減 2 年、或者 10 年減 3 個月的公債利差。

BMO 利率策略師 Ben Jeffery 和 Ian Lyngen 表示：「有兩大因素可以扭轉美債殖利率曲線，但短期內都不太可能發生。」

兩位策略師解釋：「一個是聯準會停止升息並表示願意採取更寬鬆的立場，另一個是聯準會不以更強硬的態度升息，前者比後者更有可能，即使這種轉變不太可能在明年第二季前發生。」

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