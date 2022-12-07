瑞銀：2023年將出現拐點 投資人宜及早應對

瑞銀財富管理投資上周發表題為《2023 年度展望：走出迷霧》的報告。報告指出，隨著 10 年轉型期持續推進，「安全至上的時代」等主題、可持續投資以及私募市場蘊藏著長期投資機會。

瑞銀財富管理首席投資總監海菲勒 (Mark Haefele) 表示：「我們認為，2023 年將可望出現拐點，目前採取避險措施的投資人應該規劃何時以及如何在 2023 年重新轉向復甦主題。」

瑞銀認為，市場最關心的三大宏觀經濟因素：通膨、利率和經濟成長，可望在 2023 年迎來拐點。

首先，美國通膨數據終於出現放緩跡象。Fed 首選的通膨指標 10 月個人消費支出價格指數 (PCE) 同比上升 6%，為 2021 年 12 月以來的最小漲幅。不包括食品和能源價格的核心 PCE 指數僅環比上漲 0.2%，低於經濟學家之前預期的 0.3%。

在此之前，經季節性因素調整後的 10 月消費者價格指數 (CPI) 同比成長 7.7%，低於 9 月 8.3% 的增幅；環比成長 0.4%，與上個月持平，但低於預測的 0.6%。

瑞銀表示，這意味著通膨至少開始出現了見頂的訊號。市場普遍預期美國通膨到今年年底可能在 7-7.5% 之間，2023 年第 1 季在 6% 左右、年中到達 4%，直到年底才會下滑到 3% 左右。

其次，Fed 主席鮑爾在布魯金斯學會的一次活動中明確表示，可望在下次政策會議上升息 50 個基點。他說：「放緩升息步伐的實際可能最快會在 12 月會議上到來。」

截至 11 月底，Fed 2022 年已經升息 6 次。從 6 月起，更是史無前例地連續 4 次升息 75 個基點。

至於何時降息，瑞銀認為可能會在 2023 年下半年出現。一方面，美國通膨在 2023 年 6 月可能仍處於高點，4% 的水平與 Fed 的目標之間有一倍的差距。另一方面，在今年通膨持續攀升和 Fed 不斷升息仍給美國經濟和企業帶來較大壓力，且壓力的傳導有一定落後性，因此，美國經濟可能在 2023 年第 2 季和第 3 季出現環比負成長。

最後，美國 2022 年第 3 季國內生產總值 (GDP) 年增率被上修至 2.9%，結束前兩季的萎縮。其中，消費者支出第 3 季年增率達到 1.7%。

瑞銀預測傾向悲觀，美國 GDP 成長將從今年的 1.9% 下滑至明年的 0.2%，也就是處於相對停滯的狀態。

在經濟不景氣情況下，美國企業的獲利狀況也將承壓。瑞銀預計 2023 年美國企業平均獲利成長為 -4%，歐洲企業為 -10%，亞太地區企業約在 2-4% 之間。因此，企業獲利水平的下滑可能讓全球市場出現一定程度的動盪。而在 Fed 降息之後，市場可能會迎來拐點。