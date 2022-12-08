蘋果公布3項新功能 強化用戶數據安全

蘋果周三（7 日）公布 3 項提高用戶數據安全的新功能，其中包括加密 iMessage 對話防止第三方介入、透過實體密鑰驗證登入設備以及加密 iCloud 備份、照片與資料。

這三項新功能分別為「iMessage 聯絡人密鑰驗證」（iMessage Contact Key Verification）、「Apple ID 安全密鑰」（Security Keys for Apple ID）和「iCloud 進階數據保護」（Advanced Data Protection for iCloud）。

iMessage 的加密服務將在明年推出，讓用戶能在訊息加密情況下和想要聯絡的人傳訊息，並提醒雙方在交談時是否有其他設備介入。

用戶能加密 iMessage 對話防止第三方介入。(圖：蘋果)

蘋果表示，上述這項功能主要是針對名人、記者、維權人士、政治家和其他備受駭客騷擾的公眾人物所推出。蘋果也提到，雖然目前未查到 iCloud 或 iMessage 平台遭到入侵，但駭客攻擊次數正在增加。

Apple ID 安全密鑰功能也將於明年推出，用戶從新設備登入帳戶時需要使用「實體安全」（physical security）驗證，即透過實體的密碼卡驗證使用者身分。值得一提的事，蘋果競爭對手 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 已支援硬體密鑰，這些密鑰由行業組織 FIDO 認證，價格約為 25 美元。

用戶需透過實體密鑰驗證登入設備。(圖：蘋果)

至於 iCloud 進階數據保護將在今年年底推出，美國用戶將能免費啟用，該功能讓用戶可以選擇包括 iCloud 備份、照片、筆記等進行最高層級的加密保護，連蘋果都無法看見用戶加密後的數據內容。

用戶能選擇加密 iCloud 備份、照片與資料。(圖：蘋果)

蘋果先前對存取在伺服器的大量數據進行加密，但包括短訊、聯絡人和其他重要數據在內的整個設備備份都沒有加密。

先前詬病蘋果上述資安漏洞的用戶樂見這些新功能推出，然而對執法單位來說這樣措施或許沒這麼好，先前執法單位都是透過獲取未加密的數據推進案件調查，然而在更強力的資訊保護措施推出後，嫌疑人的犯罪證據將有更好的保護，調查案件可能受阻。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 1.25%，每股暫報 141.13 美元。