通膨放緩強勢美元將落幕？瑞銀：估明年Q1觸頂

美國 CPI 數據有降溫跡象，讓高檔盤旋的美元指數貶至 106，瑞銀認為，現在斷定強勢美元接近尾聲可能為時尚早，預計美元要到明 (2023) 年第 1 季底前才會觸及高點。

美國通膨數據下降，讓市場對於聯準會鷹派立場可望轉鴿燃起一線希望，加上資金再度偏向風險性資產，促使美元指數從 CPI 公布後下跌近 4%，美元指數下探至 106。

但瑞銀認為，現在就判斷強勢美元結束還為時過早，預計美元將在明年第 1 季前見頂的觀點，儘管通膨放緩對市場而言是正面消息，但聯準會官員認為，不應該從單一月份數據做為判斷依據，

另外，部分 CPI 指標也可能讓通膨數據較上個月攀升，預期聯準會應該會靜待通膨在連續數月放緩後，加上勞動市場降溫，才會考慮利率政策是否轉向鴿派。

瑞銀認為，在歐洲能源價格跌勢可望逆轉、中國經濟回升推升對天然氣的需求，也將激勵能源價格走揚，儘管能源價漲不利歐元，但卻可推升美元走勢，短期風險仍傾向於美元走強，因此繼續看好美元及瑞士法郎。

百達投顧則認為，市場普遍預期，聯準會升息高點將出現在 2023 年 5 月，現階段投資人仍可將此類低風險資產納入投組，作為平衡風險之用。

另外，由於短率處於近年高點，投資在此類型債券產品還是能夠享有不錯的收益率，以摩根大通美國 1-3 年期政府債券為例，截至 10 月底的最差殖利率為 4.55%，相當有投資吸引力。