在ESG目標中過於偽善 貝萊德激進股東呼籲CEO芬克下台

貝萊德 (BLK-US) CEO 芬克 (Larry Fink) 正面臨激進股東 Bluebell Capital 要求其辭職的呼籲，理由是該公司涉嫌在其環境、社會和治理 (ESG) 訊息傳遞方面「偽善」。

芬克已成為直白的「關係人資本主義」的支持者，並在今年稍早致函其他 CEO 的年度信中，反駁了有關這家大型資產管理公司利用其規模推動政治議程的指控。

然而，在 11 月 10 日給芬克的一封信中，激進股東 Bluebell 對「貝萊德在芬克領導下不合理地讓公司面臨的聲譽風險（包括漂綠）」表示擔憂。

在周三 (7 日) 發表的聲明中，貝萊德回應說：「在過去的 18 個月裡，Bluebell 推動一系列活動來促進它們的氣候和治理議程。」「貝萊德投資管理不支持它們的活動，因為我們認為這並不符合我們客戶的最佳經濟利益。」

總部位於倫敦的 Bluebell 管理大約 2.5 億美元資產，持有貝萊德的一小部分股份。之前曾瞄準 Richemont 和 Solvay 等企業，並成功地推動了達能 (Danone) 的管理層重組。

Bluebell 合夥人兼聯合創始人比沃納 (Giuseppe Bivona) 周三表示，該公司擔心「貝萊德在 ESG 上一貫所說的，與它們實際所做的之間存在差距」。「我們看到貝萊德從 ESG 的角度認可了一些不良做法，這實際上與它們所說的並不一致。」

他還直指貝萊德在 2020 年向客戶做出的退出動力煤投資的承諾，該公司在其關於永續性的客戶信中表示，「長期經濟或投資理由」不再合理。

Bluebell 指出，這項承諾不包括指數追踪器和 ETF 等被動基金，這些基金占貝萊德管理的超過 10 兆美元資產的 64%。

比沃納在 11 月 10 日致芬克的信中指出，該公司仍然是 Glencore 和「煤炭密集型礦商」Exxaro、Peabody 和 Whitehaven 等公司的主要股東。今年稍早的一份報告發現，包括貝萊德在內的全球資產管理巨頭仍在向新的煤炭項目和大型石油和天然氣公司注資數百億美元。

他指出，「當煤炭價格約為每噸 76 美元時，貝萊德一直在討論退出。」「而現在煤炭的價格是每噸 380 美元，它們又開始推諉責任。我認為貝萊德的煤炭戰略與煤炭價格之間存在高度相關性。」