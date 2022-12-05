〈美股早盤〉投資人靜待服務業數據出爐 主要指數開低

投資人靜待稍後即將公布的美國 11 月 ISM 非製造業指數在內等一系列數據報告出爐，以判斷聯準會（Fed）在本月會議上的貨幣政策方向，市場情緒謹慎，美股周一（5 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 190 點或近 0.5%，那斯達克綜合指跌逾 50 點或近 0.5%，標普 500 指數跌逾 20 點或近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.6%。

美國上周公布的 11 月非農新增就業人數遠勝預期，再加上當月平均時薪躍升，顯示出新的通膨風險和債市大幅波動；同時聯準會（Fed）主席鮑爾的鴿派言論可能讓殖利率保持穩定，但他強調對抗通膨還有一段長路要走。

另外，非農報告提振投資人對美國利率在當前緊縮周期將在何處觸頂的押注，根據期貨市場利率，投資人預估利率終點將落在 4.75% 至 5% 區間，預料 Fed 將在本月升息 2 碼（50 個基點）。

中國方面，路透援引知情人士消息報導，北京政府最快可能會在周三（7 日）宣布 10 項新冠肺炎鬆綁措施，作為 11 月公布的 20 項放寬限制措施的補充，同時可能計劃在明年 1 月將防控從目前最嚴格的「乙類甲管」及降至「乙類乙管」。

消息傳出後，中概股全面勁揚，追踪納斯達克金龍中國指數的景順金龍中國 ETF 在盤前交易中上漲近 6%。阿里巴巴 (BABA-US) 和拼多多 (PDD-US) 分別上漲 4.4% 和 3.66%，而騰訊音樂娛樂 (TME-US) 上漲 3.24%。中國電動車品牌蔚來 (NIO-US) 和小鵬 (XPEV-US) 分別上漲 6% 和 12%。嗶哩嗶哩 (BILI-US) 上漲 16%。

值得注意的是，基於政策的變化，摩根士丹利將中國股票評級調升至加碼。近兩年來，摩根士丹利一直給予中國股票同權評級。大摩指最近的事態發展是「通往後新冠疫情最終重新開放的確定路徑」。

其他消息方面，歐元周一公布的 10 月零售銷售降幅大於預期，再加上 11 月綜合採購經理人指數終值連續第五個月下滑且低於榮枯線，兩項數據暗示歐元區經濟可能步入溫和的衰退，不過同時也透露通膨降溫的希望，對歐洲央行（ECB）的政策制訂者來說是個好消息。

截至台北時間周一（5 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

星巴克 (SBUX-US) 早盤下跌 1.21%，至每股 103.78 美元

德意志銀行分析師 Brian Mullan 將星巴克的評級從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold），稱星巴克股價很難繼續上升。Brian Mullan 指出降評並非看壞星巴克，相反的指示採取行動，維持均衡的風險回報情景。

瑞士信貸 (CS-US) 早盤上漲 4.29%，至每股 3.52 美元

根據多家外電報導，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）和私募股權投資人準備斥資 5 億美元入股瑞士信貸位於紐約的投資銀行部門瑞士信貸第一波士頓（Credit Suisse First Boston）。消息傳出後瑞士信貸早盤股價漲逾 2%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.31%，至每股 190.35 美元

根據中國全國乘用車市場信息聯席會數據，特斯拉位於上海的超級工廠 11 月交付量達到 100,291 輛。然而另有消息指出，特斯拉計劃將其上海工廠 12 月的 Model Y 產量較 11 月削減逾 20%，尚不清楚減產原因。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月耐久財訂單月增率修正值前值 1%

美國 10 月工廠訂單月增率預期 0.7%，前值 03%

美國 11 月 ISM 非製造業指數預期 53.1，前值 54.4

華爾街分析：

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，投資人最好還是獲利了結，預料標普 500 指數在上周升破 200 日移動均線後將恢復跌勢，並稱年初以來的下行趨勢仍未改變。

First Abu Dhabi Bank 首席經濟學家 Simon Ballard 在報告中寫道，顯而易見中國新冠疫情限制實施的時間越長，對該國經濟造成的傷害就越大，現在中國迫切需要政策來提振勞動力市場，幫助支撐國內需求。