美國11月綜合PMI連續第五個月萎縮 通膨持續緩慢降溫

標普全球 (S&P Global) 周三（23 日）公布的採購經理人指數（PMI）初步調查顯示，美國 11 月綜合 PMI 從上月的 48.2 降至 46.3，連續第五個月萎縮，雖然數據顯示需求疲軟可能讓美國經濟進一步陷入衰退，但同時通膨也在持緩慢降溫。

美國 11 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 47.6，低於市場預期 50.0，前值為 50.4

服務業 PMI 初值報 46.3，低於市場預期 48.0，前值為 48.2

綜合 PMI 初值報 46.1，低於市場預期 47.9，前值為 47.8

美國 11 月服務業 (綠) 與製造業 PMI(藍)均位於 50 榮枯線下；紅線為花期驚奇指數。(圖：ZeroHedge)

根據報告，新訂單指數從上月的 49.2 驟降至 46.4，創 2020 年 5 月以來最大萎縮，製造商和服務提供商指出，該數據大幅萎縮和需求疲軟、利率攀升、經濟不確定性以及依然高漲的通膨持續影響有關。

美國 11 月服務業 PMI 初值報 46.3，遠低於市場預期的 48，也不及前值 48.2，以兩年多以來第二快速度萎縮，新業務指標則是四個月來第三次萎縮。

另一方面，美國 11 月製造業 PMI 從上月的 50.4 跌破 50 榮枯線至 47.6，創下 2020 年 5 月以來新低，若不包含新冠疫情爆發的最初幾個月，生產和訂單指標都以 2009 年以來最快速度下滑。

不過令人欣慰的是，投入價格指數從上月的 67.0 下滑至 65.7，創 2020 年 12 月以來新低，連續第六個月下降，反映出供應瓶頸緩解，儘管該指數仍位在歷史新高。該指數的表現也和美國本月公布的報告相符，10 月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）顯著放緩。

就業方面，工廠在尋找員工仍面臨挑戰，這表明薪資仍具有黏性，通膨的放緩將是循序漸進的。

報告也顯示，明年企業產值預期有所回升，反映出供應鏈更加穩定，雖然該數值仍低於一年以前水準，同時企業正在以兩年多以來最慢速度提高產品價格，部分原因是需求下降，另一方面是為吸引客戶下單做出讓步折扣。

標普全球首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）表示，企業報告的不利因素越來越大，抱括生活成本上升、金融環境收緊（尤其是借貸成本上升），以及美國國內和出口市場的需求減弱。

他認為，在這種環境下，通膨在未來幾個月應該會繼續降溫，甚至可能顯著降溫，但與此同時經濟將進一步陷入可能的衰退。