美國11月綜合PMI連續第五個月萎縮 通膨持續緩慢降溫

標普全球 (S&P Global) 周三（23 日）公布的採購經理人指數（PMI）初步調查顯示，美國 11 月綜合 PMI 從上月的 48.2 降至 46.3，連續第五個月萎縮，雖然數據顯示需求疲軟可能讓美國經濟進一步陷入衰退，但同時通膨也在持緩慢降溫。
美國 11 月 Markit PMI 報告：
- 製造業 PMI 初值報 47.6，低於市場預期 50.0，前值為 50.4
- 服務業 PMI 初值報 46.3，低於市場預期 48.0，前值為 48.2
- 綜合 PMI 初值報 46.1，低於市場預期 47.9，前值為 47.8
根據報告，新訂單指數從上月的 49.2 驟降至 46.4，創 2020 年 5 月以來最大萎縮，製造商和服務提供商指出，該數據大幅萎縮和需求疲軟、利率攀升、經濟不確定性以及依然高漲的通膨持續影響有關。
美國 11 月服務業 PMI 初值報 46.3，遠低於市場預期的 48，也不及前值 48.2，以兩年多以來第二快速度萎縮，新業務指標則是四個月來第三次萎縮。
另一方面，美國 11 月製造業 PMI 從上月的 50.4 跌破 50 榮枯線至 47.6，創下 2020 年 5 月以來新低，若不包含新冠疫情爆發的最初幾個月，生產和訂單指標都以 2009 年以來最快速度下滑。
不過令人欣慰的是，投入價格指數從上月的 67.0 下滑至 65.7，創 2020 年 12 月以來新低，連續第六個月下降，反映出供應瓶頸緩解，儘管該指數仍位在歷史新高。該指數的表現也和美國本月公布的報告相符，10 月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）顯著放緩。
就業方面，工廠在尋找員工仍面臨挑戰，這表明薪資仍具有黏性，通膨的放緩將是循序漸進的。
報告也顯示，明年企業產值預期有所回升，反映出供應鏈更加穩定，雖然該數值仍低於一年以前水準，同時企業正在以兩年多以來最慢速度提高產品價格，部分原因是需求下降，另一方面是為吸引客戶下單做出讓步折扣。
標普全球首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）表示，企業報告的不利因素越來越大，抱括生活成本上升、金融環境收緊（尤其是借貸成本上升），以及美國國內和出口市場的需求減弱。
他認為，在這種環境下，通膨在未來幾個月應該會繼續降溫，甚至可能顯著降溫，但與此同時經濟將進一步陷入可能的衰退。