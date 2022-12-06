CNBC：蘋果計劃將部分iPad生產轉移到印度

根據 CNBC 周一（5 日）援引兩名知情人士消息報導，印度政府正在探索將蘋果 iPad 的部份生產從中國轉移到國內的方案，目前蘋果和印度政府的討論仍在持續中，尚未有具體的計畫，但若成功敲定將擴大蘋果在印度的足跡。

然而知情人士警告，印度缺乏製造如 iPad 這般複雜設備的技術熟悉與專業人才，因此轉移生產計畫可能會延緩。另一方面，外交政策的背景也沒有幫助，印度和中國之間的緊張關係不斷加劇，兩國近年來在領土議題上針鋒相對，導致中印邊境局勢升級。

另外，過去兩周，在北京政府嚴格的清零新冠肺炎政策下中國各地爆發抗議活動，蘋果計劃將供應鏈分散到中國以外的地方。蘋果曾在 11 月初警告，由於中國的疫情防控措施，iPhone 出貨將會延遲，華爾街分析師也一直在下調對蘋果本季的營收和 iPhone 銷售預期。

華爾街日報（WSJ）上周末報導指出，蘋果正積極尋求將生產從中國轉移到印度和越南等其他國家。蘋果今年早些時候宣布已開始在印度南部組裝新款 iPhone 14，不過幾年以來在印度生產的 iPhone 型號都是舊款。

風險投資公司 Loop Ventures 共同創辦人 Gene Munster 預估，印度製造的 iPhone 約 10%，但產量將緩慢成長，未來 5 年內將達 35%。與此同時，蘋果也可能在中印兩國以外的地方增設 iPhone 的生產基地，有可能在越南、馬來西亞和美國。

華爾街投行 Piper Jaffray 的分析師 Harsh Kumar 在給客戶的報告中寫道，儘管蘋果已經努力將生產轉移出中國，但印度生產的 iPhone 14 仍不及總產量的 5%，在轉移產線方面的效果相當有限。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 拒絕置評，盤中股價下跌 0.66%，每股暫報 146.83 美元。