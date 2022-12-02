美10月核心PCE增速放緩 消費者支出穩健

美國商務部周四（1 日）公布數據顯示，聯準會（Fed）偏好的通膨指標──10 月核心個人消費支出（PCE）物價指數增速放緩，另一方面同月個人支出成長 0.8%，符合經濟學家預期，兩項指數表現給市場帶來希望，即 Fed 的升息措施正在冷卻通膨而不會引發經濟衰退。

美國 10 月核心 PCE 增速放緩，通膨溫和下降。(圖片：ZeroHedge)

根據商務部數據，美國 10 月 PCE 年增 6%，符合市場預期，低於修正後前值 6.3%，為第四個月連續放緩，不過仍處在自 1983 年以來高峰，按月來看成長 0.3%，低於市場 0.4% 的預期，與前值 0.3% 持平。

Fed 偏好通膨指標──剔除食品和能源價格後的 10 月核心 PCE 年升 5%，符合市場預期，低於修正後前值 5.2%，按月來看成長 0.2%，低於市場預期的 0.3% 和前值 0.5%。

10 月 PCE 與上月消費者物價指數（CPI）皆傳達出通膨開始放緩的跡象，不過仍位在高峰。雖然通膨增速放緩是個好消息，但 Fed 主席鮑爾昨日強調，物價仍遠遠未穩定下來，需要「更多證據」才能讓人放心通膨真的在降溫。

同日公布的 10 月個人支出月增 0.8%，符合市場預期，高於前值 0.6%；經通膨調整後，10 月個人實質支出月增 0.5%，符合市場預期，高於前值 0.3%，刷新今年 1 月以來最大增幅。另外 10 月個人收入月增 0.7%，高於市場預期和前值 0.4%，創今年 10 月以來最大漲幅。

值得注意的是，商務部報告還顯示，美國 10 月個人儲蓄率驟降至 2.3%，創 2005 年以來新低，表明消費者正處在投降邊緣。

彭博經濟學家 Andrew Husby 和 Eliza Winger 表示，10 月 PCE 放緩速度超過預期，這增加美國聯邦公開市場委員會（FOMC）12 月的會議上放緩升息步伐的機率。