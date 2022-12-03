Fed如何「慢慢升但升更高」 今年最後一場決策會議一窺端倪

美國公布強勁的非農就業報告，顯示通膨疑慮仍未消除，阻撓聯準會 (Fed) 最快本月放緩升息的計畫，投資人將從 12 月中旬例行會議公布的點陣圖得知終點利率的可能走向，以及決策官員對就業市場的看法。

美國商務部周五 (2 日) 公布，11 月非農就業新增 26.3 萬人，增幅超越市場預期 20 萬的和 10 月經修正後的 28.4 萬，每小時薪資年增 5.1%，勞動力規模縮小，所有跡象顯示即使 Fed 試圖透過升息為經濟降溫，就業市場依然緊俏且飛速發展。

鑒於美國通膨降溫的進展緩慢，Fed 19 名官員預料將透過本月的利率預測點狀圖，傳達利率將持續上升、且 2023 一整年都維持在高點的預測，和市場目前對明年底以前將降息的看法相左。

Jefferies 經濟學家 Thomas Simons 說：「Fed 一直告訴我們，若要看到工資成長降溫、失業率升高，必須要推行相對長時間的限制性利率，今天的報告再清楚不過。」他表示，這份報告不會改變 Fed 在 12 月轉而升息 2 碼的可能性，但也讓他更確信，明年的終點利率將超過 5%。

鮑爾本周為放緩升息背書，但強調終點利率會更高。(圖: AFP)

如果這波升息循環的終點利率真的升到 5%，將回到 2006 年 6 月到 2007 年 7 月期間的水準，也就是 2007-2009 年金融海嘯的開始。當時的聯邦資金利率最高約 5.25%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 12 月 13-14 日公布最新經濟預測摘要 (SEP)，包括利率預測點狀圖，以及對國內生產毛額 (GDP)、通膨和失業率的預測值，屆時將看出決策官員要怎麼推行「升息並維持在高點」的策略，而且更能看出就業市場是否能夠承受升息的考驗。

最新經濟預測

新的經濟預測摘要將可看出，隨著貨幣緊縮開始發揮作用，Fed 預測將付出多大的代價，包括失業率上升水準和經濟成長放緩的程度。

鮑爾在本周稍早的演說中，為放緩升息背書，帶動美股大漲，但他不忘強調利率將「慢慢升但升更高」，且將維持在高峰一段時間，傳達堅定對抗通膨的立場。這場演說是他在 12 月會議前，最後一場公開演說。

而在 Fed 內部，立場鷹派的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard)，和鴿派的舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly)，最近不約而同提到明年利率最高超過 5% 的可能性。

12 月利率預測，圖表取自路透

鮑爾本周表示，他仍認為只有適度的失業率才是實現經濟軟著陸的「合理」途徑。

但本周四的數據顯示，Fed 偏好的通膨指標在 10 月為 6%，儘管低於 9 月的 6.3%、且為今年最低，仍是 Fed 2% 目標值的三倍。

鮑爾本周還承認，由於經濟仍受疫情後續影響，預測經濟前景有其難度。

Fed 最近一次於 9 月公布的經濟預測仍然相對良奛，當時認為經濟將持續成長、抗通膨將有穩定的進展，失業率到明年只會上升到 4.4%(比目前的 3.7% 上升不到 1 個百分點)。實體經濟承擔的成本很小，聯邦資金利率到明年底為 4.6%。

但鮑爾已經表明，利率需要「稍微高一點」，而 11 月的就業數據確實可能把利率推得更高一些。

曾任白宮經濟顧問委員會 (CEA) 主席的佛曼 (Jason Furman) 在推特上說，從 11 月的平均所得和前幾個月的修正資料來看，「大致符合 5% 的通膨率」，讓他對經濟轉著陸的希望幾乎幻滅。

這場決策會議也將為 Fed 激進升息引發的金融市場震盪劃下句點。Fed 以 1980 年以來最積極的升息打壓通膨，震驚整個金融市場，美股市值今年大消風，最慘曾一度失血近 12 兆美元，房貸利率飆上 7%，讓習慣低利率的貸款人大喊吃不消。