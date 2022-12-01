Fed褐皮書：升息打壓經濟前景 企業展望更悲觀了

美國聯準會 (Fed) 在周三 (30 日) 公布的褐皮書中說，10 月中旬到 11 月下旬期間，美國經濟僅略微成長，企業受到高通膨和高利率影響，對經濟前景的看法變得更悲觀。

根據褐皮書：「從上次報告以來，經濟活動大致持平或僅略微成長，低於之前溫和的平均成長步調。」

「利率和通膨持續打壓經濟活動，許多受訪者對經濟前景表達更高的不確定性或更悲觀的看法。」

褐皮書在 Fed 每次例行會議的前兩周公布，內容為定期調查轄下 12 個地區對當前經濟情勢的評論，本次調查時間從 10 月中旬到 11 月 23 日。

Fed 即將在 12 月 13-14 日召開今年最後一場例行會議，市場普遍預期升息幅度會減緩為 2 碼 (50 個基點)。Fed 主席鮑爾同日在布魯金斯研究所的演說強化了這番預期，他表示，最快下一次會議放緩升息步調，但強調終點利率將比原本預想的高。

鮑爾演說後，芝商所 (CME)FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，12 月升息 2 碼的機率為 77%、升息 3 碼的機率為 23%，而明年終點利率預估落在 4.75-5%。

通膨

報告有幾個要點，首先在通膨方面，褐皮書顯示「物價漲幅減緩」，因需求減弱及供應鏈瓶頸改善。某些零售商為了清庫存，不得不降價。包括木材在內的部分大宗商品價格下跌，而房租和房價的漲幅變得更和緩。

但物價漲幅減緩的速度可能非常緩慢，褐皮書表示通膨預估將持平或進一步減緩。美國 10 月通膨率仍達 7.7%，儘管已從 6 月的 40 年高峰 9.1% 下降。

經濟活動

褐皮書顯示，12 個地區當中，五個回報經濟活動「略微或適度成長」，其餘七個地區回報「持平」或是「略微至適度下滑」。

消費者支出持平，在旅遊等服務的開銷甚至成長，但製造商的看法好壞參半。

就業

褐皮書內容顯示，勞動力市場略微降溫。企業需要的員工減少，而且也比較容易留人，顯示經濟衰退的陰影讓更多員工選擇留在目前的工作崗位。

但即使經濟進一步減緩，企業可能也不會訴諸裁員，因為這些員工之前是好不容易才聘請到的。這一點反映美國正歷經數十年來最嚴重的勞動力短缺。「即使勞動力需求降低，一些受訪者仍然不願裁員，因為徵人不易。」

部分企業回報，工資成長稍微放緩，而且可能進一步降溫。

對衰退的看法

褐皮書指出，更多企業擔心 2023 年經濟衰退。上一次的褐皮書完全沒有提到衰退的可能性。

Fed 官員已經坦承，對抗通膨的過程中可能引發經濟衰退。Fed 內部經濟學家最近也表示明年經濟可能衰退，是今年 3 月以來首次提及。