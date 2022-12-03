福特拿下全美電動車銷量亞軍 特斯拉領先地位縮小

福特周五 (2 日) 聲稱，已提前實現執行長 Jim Farley 的目標，成為美國第二大暢銷電動車製造商。

福特 (F-US) 援引第三方數據，以微弱優勢領先現代和 Kia 達成目標。Farley 先前預期福特 2023 年才會達到該目標。特斯拉 (TSLA-US) 雖仍是遙遙領先的產業霸主，但隨著越來越多電動車進入市場，其市占一直在下降。

福特公布，截至 11 月，其在電動汽車領域市占率 7.4%，高於去年同期的 5.7%。

福特報告，截至 11 月，在美國全電動車銷量達 53752 輛。特斯拉並未公佈國內業績，但報告稱，截至第三季全球電動車交付量超過 90.8 萬輛。

福特超越南韓車廠現代汽車，係因現代汽車未能取得美政府的降通膨補助。根據 8 月生效的《降低通膨法案》，在美國組裝的電動車，每輛將獲得 7500 美元的稅收減免，但現代和 Kia 僅在美銷售，不符合減免資格，而福特汽車在北美生產，可取得補助，壓低售價，提高競爭力。

現代汽車沒有立即回應置評。

汽車數據公司 Motor Intelligence 證實，截至 11 月，福特電動車銷量超過現代汽車，因現代汽車截至 11 月的電動車銷量為 52061 輛，比福特少 1691 輛。

然而，要守住第二名的寶座可能也不容易，通用汽車 (GM-US) 執行長 Mary Barra 表示，公司未來幾年計劃大幅提高電動車銷量，目標在 20 世紀中期超越特斯拉。

通用汽車並未公布月度銷量數據，截至今年第三季，通用汽車電動車銷量不到 2.3 萬輛。

特斯拉市占下滑

市場研究調查機構 S&P Global Mobility 上月 29 日報告顯示，截至第三季，特斯拉在美新註冊電動的市占率為 65%，雖然仍是市場霸主，但市占率逐年下滑，2020 年為 79%、2021 年為 71%。S&P 預期，到 2025 年特斯拉電動車市占率恐降至連 20% 都不到，因為屆時電動車款預計自現下的 48 款增加到 159 款。

福特總銷量下滑

然而，福特 11 月雖然電動車銷量提升，但整體銷售量年減 7.8% 至 146364 輛，為 6 月以來最糟糕的單月整體銷售量。

福特以零售訂單為由，稱市場對其車輛的需求依舊強勁。福特並未對 11 月銷量下降給出理由，但該公司與其他車廠同樣持續面臨供應鏈問題。

福特獲利最高的 F 系列掀背車 11 月銷量年減 8.7% 至 55169 輛，目前因汽車零件問題，今年銷量已下降 12.8%。

截至 11 月，包括豪車品牌林肯在內，福特汽車總銷售量不到 170 萬輛，較去年同期下降 2.7%。

