經濟學家警告：Fed官員意見喬不攏 恐成市場最大風險

經濟學家警告，美國聯準會 (Fed) 有分裂的風險，因為官員對如何「犧牲」經濟以因應高通膨意見分歧。而「分裂」對金融市場來說，可能會是最大風險，政策難以解讀情況下，勢必引發市場震盪。

在今年推出最激進緊縮舉措後，Fed 準備下月放慢升息步伐，但同時也正在努力解決意見分歧，像是要多大程度收緊貨幣政策，並且美國經濟需要承受多大衝擊。

Fed 前貨幣事務主管 Bill English 表示：「這是一個期望達成共識的群體，但他們可能無法建立共識。主要問題是，他們需要和想用甚麼政策，並不是那麼清楚。」

Fed 在 11 月的政策會議紀要表明，部分官員對通膨略有下降感到欣慰，但另一部分官員仍對物價進一步上漲的壓力保持警惕。

花旗首席美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 表示，會議紀要顯示官員不再一致認為，做太少的風險大於做太多的風險，部分人表示，Fed 收緊政策的累積效應可能超出控制通膨所需要的。

經濟學家認為，Fed 現在已經到了一個艱難轉折點，必須決定應該在甚麼程度上開始「放開剎車」，因為有跡象表明企業和消費者在借貸成本迅速上升的情況下搖擺不定。

儘管官員普遍支持在 12 月升息 2 碼，但舊金山聯邦準備銀行總裁戴利 (Mary Daly) 承認，未來幾個月政策制定階段將更加困難。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 說，他預計在接下來的幾個月裡，分歧會變得更加普遍。