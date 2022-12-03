比亞迪11月電動車交付量大躍升 但特斯拉可能輸了面子 贏了裡子

中國比亞迪 (BYD) 可望挑戰特斯拉 (TSLA-US) 成功，成為最大電動車製造商，但特斯拉可能輸了面子贏了裡子，拿走向來由豐田 (TM-US) 奪冠的獎項──營業利益。

比亞迪周五 (2 日) 公布 11 月交付 113915 輛全電動房車，較去年同期交付的 46137 輛大增 147%。

此外，比亞迪 11 月也交付 116027 輛插電式混合動力車，年增率達 164%。

今年迄今，比亞迪已交付近 80 萬輛全電動汽車。特斯拉沒有公布每月交車數據，但截至 9 月已在全球交車約 92.9 萬輛。特斯拉預估 2023 年交付 140 萬輛電動車，若以目前速度計算，比亞迪將交付約 91.5 萬輛。

雖然特斯拉仍遙遙領先，但差距正在縮小。今年初特斯拉交付年率計算將超越比亞迪 60 萬輛，但到 2023 年開始，兩者差距將縮減至約莫 45 萬輛。

比亞迪希望 2023 年全電動車銷售量約達 200 萬輛，這與華爾街對特斯拉的銷量預期相仿，這意味比亞迪實際上明年可能比特斯拉交付更多電動車。

若能趕上甚至超越特斯拉，將是一大成就，但比亞迪一系列電動車價格較便宜，2023 年銷售額預計約 840 億美元，營業利益和自由現金流預計分別為 48 億美元和 51 億美元。

華爾街預測特斯拉 2023 年的銷售額將接近 1200 億美元，營業利益和自由現金流預計分別約為 226 億美元和 141 億美元。

若上述估計正確，特斯拉營業利益將足以超越豐田。分析師預測，豐田 2023 年營業利益將達 223 億美元。

目前豐田仍是全球營業利益第一的車廠，分析師預期今年營業利益總額約 201 億美元。

明年電動車產量大戰將備受關注，但獲利對這三家股價的影響更大。分析師認為，特斯拉 2023 年的營業利益和自由現金流均將增長約 55%。