應對能源供應緊張 日本考慮延長核廠可運行年限

為解決能源供應持續緊張的問題，日本將考慮讓一些核電廠在目前的 60 年限制之後繼續運行。

日本經濟產業省周一 (28 日) 發布的文件顯示，官員們正在研究一項計畫，將核子反應爐停工期排除在現有壽命限制之外，這將使一些設備能夠運行更長時間。依目前規定，核子反應爐通常停止運作數年，以便核能監管機構進行檢查。

儘管 2011 年在福島，日本歷經了最嚴重的核能災難之一，但日本民眾和政府已經重新轉向支持核電。這一提案提出之際，由於俄羅斯烏克蘭戰爭以及日元疲軟，日本的電力網承受著巨大壓力。

日本政府一再要求人們採取措施，限制日常的用電量，減少使用電器或減少取暖。

今年 8 月，日本首相岸田文雄表示，政府將探索開發和建設新的反應爐，還計畫從明年夏天起，再啟動 7 個閒置反應爐。

根據經濟產業省的提案，在原子能規制委安全審查合格的前提下，日本政府將根據電力穩定供應和脫碳的進展，允許超過 40 年的核電廠繼續運行。現行規定為反應爐原則上營運 40 年、最長 60 年。

經濟產業省還呼籲在目前已停用的核能反應爐地點，建造新的新一代核能反應爐。 為了維持核電站零組件的供應鏈，還將扶持供應零件、材料及機器的日本企業拓展海外業務。

日本製造商已宣布，計畫在今年開發新一代反應爐。三菱重工有限公司正在與其他四家日本電力生產商，聯合開發一種先進的輕水反應爐，據報導，日立公司和通用電氣公司之間的合資企業，也正在開發一種新的反應爐模型。