日本10月通膨率衝上40年新高 日銀續推寬鬆面臨更大阻力

日本 10 月核心消費者物價指數 (CPI) 創 40 年來最快增速，反映加工食品價格上漲、行動通訊費下降的效應遞減，由於日本物價漲幅已經連續七個月超過日本銀行 (央行) 2% 目標，日銀續推貨幣寬鬆的立場將更尷尬。

日本總務省周五 (18 日) 公布，10 月不計新鮮食品但涵蓋油品的核心 CPI 年增 3.6%，創 1982 年 2 月以來最快增速，比 9 月的 3% 升溫，而且高於市場預估的 3.5%。

而所謂的核心 - 核心通膨指數，也就是剔除新鮮食品和能源價格後的物價，則較去年同期上漲 2.5%。

雖然物價持續上漲對日銀續推寬鬆政策帶來考驗，但預料這份報告不足以讓日銀總裁黑田東彥改弦易轍。

儘管日本通膨率持續升溫，黑田仍重申將續行貨幣寬鬆 (圖: AFP)

大和證券首席市場經濟學家 Mari Iwashita 說：「日銀愈來愈難繼續說，眼前由成本帶動的通膨只是暫時性的。如果日元持續疲軟，會有更多企業試圖把成本轉嫁到消費者身上。」

黑田堅稱由成本帶動的通膨只是暫時現象，為了繼續幫助日本經濟從疫情中復甦，央行有必要繼續實施超寬鬆的貨幣政策。即使周五公布的通膨報告超預期，黑田當天仍在國會重申同樣的觀點。

根據日銀的預測，從明年 4 月開始的新一財政年度起，日本通膨率將回落到 2% 以下。

日銀的通膨預測，左為不含生鮮食品的核心通膨率，右為不含生鮮食品和能源的核心 - 核心通膨率。

報告顯示，加工食品和能源仍是助長通膨的最大力量，而且加工食品助長物價的效果已經超越能源，代表日本的通膨升溫不再只是大宗商品所帶動的。

而且，比起 2014 年調漲消費稅，日本現在的通膨率更高。當時的增稅重創消費者支出，導致日本陷入 2008 年金融海嘯以來最嚴峻的經濟衰退。這也意味著，只要物價以目前的速度繼續上漲，通膨就可能在日本更加根深蒂固。

日元貶值是另一個助長通膨的因素。日本日前公布的 10 月貿易逆差，已反映日元貶值導致進口額暴增的影響，並導致日本第 3 季經濟意外萎縮。

日元兌美元 10 月曾低至直逼 152 日元，創 32 年新低，當時曾促使日本政府進場干預，阻止日元繼續貶值。

物價上漲、加上實質薪資連降六個月，正在打壓日本家庭對非民生必需品的消費意願，並侵蝕購買力。

為了減輕物價壓力，日本首相岸田文雄上個月指示內閣擬定經濟刺激方案，內容包括降低能源費用、提供育兒現金補貼等。日本內閣已經批准追加 29.1 兆日元預算，做為這些措施的一部分財源。

SMBC 日興證券 Koya Miyamaei 等經濟學家預測，拜振興措施之賜，日本通膨率到明年將大幅下降到 2.5%，但是因為振興措施將按階段結束，物價漲幅可能在 2024 年回升到 3%。