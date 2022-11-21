NHK：FTX日本法人目標年底前重啟取款作業

據《日本放送協會》(NHK) 周一 (21 日) 報導，FTX 日本法人的公司高層告訴 NHK 記者，關於目前遭到停止的日本顧客資產的取款問題，他們計畫在今 (2022) 年底前重新啟動提款作業。

全球第二大加密貨幣交易所 FTX 在 2022 年 11 月 11 日，依據美國破產法第 11 章聲請破產保護，涵蓋 FTX.com、FTX US、FTX Japan 及其它 130 家關係企業。為此，目前 FTX 日本法人 FTX Japan 的顧客資產處於無法取款的狀態。

根據 NHK 的獨家消息，FTX Japan 表示目前無法進行取款的原因在於，該公司使用與母公司相同的系統；為解決這項問題，FTX Japan 正在進行獨自系統的開發作業，目標在 2022 年底之前，要讓日本顧客能夠進行取款。

FTX Japan 指出，截至 2022 年 11 月 10 日為止，該公司總共保有大約 196 億日元的現金和存款，也沒有發現顧客資產流出海外等現象。

FTX Japan 的母公司在上周六 (19 日) 宣布，有部分業務的出售手續已經啟動，預料 FTX Japan 也會考慮進行出售。關於 FTX Japan 的資產返還問題，今後動向也備受日本顧客關注。